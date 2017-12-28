Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями
| | ЦБ заменит отзыв лицензий у банков крупными штрафами

ЦБ заменит отзыв лицензий у банков крупными штрафами

Сегодня, 12:38
Национальный регулятор и Министерство финансов России разработали новый закон, который синтаксически не сильно отличается от нынешнего, но по смыслу приведет к значительным трансформациям в банковском секторе.

ЦБ заменит отзыв лицензий у банков крупными штрафами

 

ЦБ планирует заменить способ наказания кредитных организаций, исполняющих свои обязанности ненадлежащим образом. Ранее практиковался отзыв лицензий, сейчас эту меру воздействия желают заменить на крупные штрафы. По мнению представителей национального регулятора, такое наказание принесет больше пользы, нежели предыдущие методы. В нынешней редакции закона, ЦБ мог лишь отозвать лицензию финансового учреждения. В этом случае больше страдали клиенты банка, нежели его владельцы.

Крупные штрафы позволят целенаправленно воздействовать именно на ответственных лиц, которые довели кредитное учреждения до критического состояния. Экономисты сомневаются в эффективности подобной меры. Банкиры в любом случае переложат ответственность на своих клиентов. Людей заставят оформлять кипу лишних документов, в итоге возрастет время осуществления финансовых операций.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» оспорят отзыв лицензий в Верховном суде
Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» оспорят отзыв лицензий в Верховном суде

Вкладчики двух банковских заведений «Татфондбанк» и «Интехбанк», у которых в прошлом месяце были отозваны лицензии Центральным банком, обратились с исковым

В России происходит массовый отзыв лицензий ЦБ
В России происходит массовый отзыв лицензий ЦБ

В течение августа 7 коммерческих банков утратили возможность проводить деятельность в рамках финансового рынка.

Греф прогнозирует отзыв лицензий у 10% банков в 2016 году
Греф прогнозирует отзыв лицензий у 10% банков в 2016 году

Сегодня, руководитель Сбербанка Герман Греф спрогнозировал для 10% российских банков потерю лицензии в следующем году. Об этом стало известно из его речи в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости