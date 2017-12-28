ЦБ заменит отзыв лицензий у банков крупными штрафами

Национальный регулятор и Министерство финансов России разработали новый закон, который синтаксически не сильно отличается от нынешнего, но по смыслу приведет к значительным трансформациям в банковском секторе.

Домбровский Сергей

ЦБ планирует заменить способ наказания кредитных организаций, исполняющих свои обязанности ненадлежащим образом. Ранее практиковался отзыв лицензий, сейчас эту меру воздействия желают заменить на крупные штрафы. По мнению представителей национального регулятора, такое наказание принесет больше пользы, нежели предыдущие методы. В нынешней редакции закона, ЦБ мог лишь отозвать лицензию финансового учреждения. В этом случае больше страдали клиенты банка, нежели его владельцы.Крупные штрафы позволят целенаправленно воздействовать именно на ответственных лиц, которые довели кредитное учреждения до критического состояния. Экономисты сомневаются в эффективности подобной меры. Банкиры в любом случае переложат ответственность на своих клиентов. Людей заставят оформлять кипу лишних документов, в итоге возрастет время осуществления финансовых операций.