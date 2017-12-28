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| | Курс биткоина снова обрушился до 14 тысяч долларов

Курс биткоина снова обрушился до 14 тысяч долларов

Сегодня, 12:49
Курс одной из самых популярных криптовалют в мире начал снижаться. Сегодня на мировых биржах курс биткоина составляет около 14 тысяч долларов.

Курс биткоина снова обрушился до 14 тысяч долларов

 

Биткоин в последнее время стал одной из главных тем для обсуждений. Криптовалюта хаотично ведет себя на рынке. Еще год назад один биткоин можно было получить за 600 долларов, в этом месяце его цена перевалила за 20 тысяч долларов.

Кроме резкого роста курса, валюта также быстро и обесценивается. Скачки курса на биржах происходили в этом месяце, и в предыдущих.

28 декабря главные всемирные биржи, занимающиеся покупкой/продажей этой валюты, сообщили о понижении ее ставки более чем на 10%. В среднем же, биткоин упал в цене за сутки на 15%. Вчера торги закрывались по курсу 16 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты, сегодня же они открылись по цене уже 14 тысяч долларов.

Из-за повышенного спроса на интернет-валюту, участились случаи мошенничества. Многие продавцы предлагают купить у них биткоины, после этого обманывают клиентов, забирая у них деньги. Ранее в Москве бизнесмен лишился 20 миллионов рублей по такой схеме.
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