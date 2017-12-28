Центробанк не намерен бороться с инфляцией в 2018 году

Бороться с инфляцией в 2018 году Центробанк не планирует. Ужесточение денежно-кредитной политики для снижения параметров соответствующего экономического события не потребуется.

Российские СМИ утверждают, что в 2017 году инфляция была дополнительна замедлена более чем на один процентный пункт. Поспособствовали этому хороший урожай, а также достаточно крепкий курс рубля. Отмечается, что влияние соответствующих факторов полностью исчерпает себя уже в первой половине 2018 года.

Эксперты утверждают, что уже к концу следующего года рост потребительского ценника возвратится к целевому параметру в 4%. Оценки специалистов указывают на то, что текущий год для экономики России отмечается как примечательный, ведь параметры инфляции показали рекордные отметки.

Согласно информации Росстата, уже к 20 декабря потребительский ценники возрос лишь на 2,4%. Исходя из официальных статистических данных Центробанка, инфляция к концу года окажется на уровне в 2,6%.

Николай Офицеров