Центробанк не намерен бороться с инфляцией в 2018 году

Центробанк не намерен бороться с инфляцией в 2018 годуСегодня, 13:00
Уполномоченный Цетробанка проинформировал, что по результатам нынешнего года инфляция не поднимется выше 3%. В первой половине 2018 года инфляция немного
На мировой экономический рост может негативно повлиять ужесточение денежно-кредитной политики развитых государств, при этом она должна оставаться мягкой, пока
В ходе заседания правления Центробанка РФ, был назначен новый ответственный за курс рубля. Теперь куратором денежно-кредитной политики стал Дмитрий Тулин.