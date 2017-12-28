Создатель «Зелёной марки» вернулся на рынок с новым премиальным продуктом

На заводе «Алкон», расположенном в Великом Новгороде, Вадим Касьянов инициировал производство новой водочной продукции премиального качества. Новый продукт под названием Finist, по словам Вадима Касьянова, отличается суперпремиальным качеством.

Александр Вест

В 2000-х годах бренд водки «Зелёная марка» пользовался весьма высоким спросом среди покупателей. Напомним, бренд «Зелёная марка» был приобретён российской компанией «Русский алкоголь» в 2003 году. А уже через два года данная марка водочной продукции стала одной из самых популярных на рынке, показав высочайший процент реализации по сравнению с другими марками алкогольной продукции. Сам Касьянов заметил, что продукт высочайшего качества он задумывал производить ещё несколько лет назад, а основной целью для него стала организация производства водочной продукции для международной реализации.В планах компании поставлять свою суперпремиальную водку в Казахстан, Германию, ряд стран Прибалтики, а также во Францию. Общий объём инвестиций, вложенных в разработку данного водочного продукта по предварительным оценкам составляет около 2 миллионов долларов.