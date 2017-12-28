Глава «Ростеха» сравнил Россию с Африкой по способу борьбы с отходами

Особенно от тех организаций, чьи протесты получают финансирование из-за рубежа, ведь еще ни одна страна в мире не смогла отказаться от сжигания отходов, стопроцентной переработки мусора не придумал никто.?По сообщению портала «Царьград», строительство четырех заводов, которое ведет дочка Ростеха – группа компаний «РТ-Инвест» в Подмосковье, должно быть завершено до 2025 года. Первый завод намерены ввести в 2020 году. Как заявил Сергей Чемезов, специалисты Ростеха досконально изучили новые технологии по сжиганию мусора и выбрали самый щадящий вариант – в Японии и Швейцарии комплексы дают минимальный выброс в атмосферу, как выразился Чемезов, «на уровне выхлопов от современного автомобиля». Именно они и стали основой проектов комплексов в Московской области и Татарстане. Еще один плюс: заводы работают на собственной энергии, полученной от отходов, и ее так много, что они способны поставлять ее потребителям. ?
Глава «Ростеха» сравнил Россию с Африкой по способу борьбы с отходамиСегодня, 07:01
Продолжается реализация проекта по технологически безопасной переработке мусора в Подмосковье. Согласно ему, Группа компаний «РТ-Инвест» должна построить
Сергей Чемезов назвал "недобросовестной конкуренцией" новые санкции, выдвинутые США против "Ростеха" и "Рособоронэкспорта". Он отметил, что Америка лишила
Изображение крысы, сидящей на куче мусора, появились на билбордах, стоящих вдоль столичных дорог. Провокационная картинка снабжена подписью «Подмосковье – не