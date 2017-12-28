Глава «Ростеха» сравнил Россию с Африкой по способу борьбы с отходами

По словам Сергея Чемезова, из 60 млн. тонн всех отходов, производимых Россией, только 10% идет в переработку. Остальное мы хороним на полигонах, такие же показатели и у стран Африки. Доля Москвы в этой горе мусора – 11 млн. тонн ежегодно. Поэтому, как высказался глава Ростеха, странно становится слышать протесты экологов против строительства мусоросжигающих заводов.

Особенно от тех организаций, чьи протесты получают финансирование из-за рубежа, ведь еще ни одна страна в мире не смогла отказаться от сжигания отходов, стопроцентной переработки мусора не придумал никто.?По сообщению портала « Особенно от тех организаций, чьи протесты получают финансирование из-за рубежа, ведь еще ни одна страна в мире не смогла отказаться от сжигания отходов, стопроцентной переработки мусора не придумал никто.?По сообщению портала « Царьград », строительство четырех заводов, которое ведет дочка Ростеха – группа компаний «РТ-Инвест» в Подмосковье, должно быть завершено до 2025 года. Первый завод намерены ввести в 2020 году. Как заявил Сергей Чемезов, специалисты Ростеха досконально изучили новые технологии по сжиганию мусора и выбрали самый щадящий вариант – в Японии и Швейцарии комплексы дают минимальный выброс в атмосферу, как выразился Чемезов, «на уровне выхлопов от современного автомобиля». Именно они и стали основой проектов комплексов в Московской области и Татарстане. Еще один плюс: заводы работают на собственной энергии, полученной от отходов, и ее так много, что они способны поставлять ее потребителям. ?



