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| | Газ в США признали более доступным, чем в России

Газ в США признали более доступным, чем в России

Вчера, 17:45
Газ в США признали более доступным, чем в России. Исследование провели сотрудники агентства Bloomberg. Они проанализировали цены на газ в 61 государстве. Стоимость полезного ископаемого оценивали в сравнении с заработными платами граждан.

Газ в США признали более доступным, чем в России

 

Жители России платят за голубое топливо 2,1% от своих годовых доходов, а граждане США всего 2,02%. На вершине рейтинга по этому показателю оказалась Венесуэла. В этой стране люди перечисляют всего 0,05% за газ. Затем следует Китай, здесь люди тратят на это полезное ископаемое 0,45% от годовой выручки, потом идет Турция – 0,47%. На обратной стороне медали находится Мексика. Граждане этого государства вынуждены платить 3,55% годовой прибыли за голубое топливо.

Средняя стоимость газа в России составляет 2,63 доллара за галлон. В США его цена достигает 2,85 долларов. Более доступным для американцев, чем для граждан РФ это полезное ископаемое является из-за низких зарплат россиян, – уверены эксперты. В Венесуэле галлон газа можно приобрести всего за 0,01 доллара.
Домбровский Сергей
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