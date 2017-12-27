В 2017 году миллиардеры мира разбогатели почти на $1 трлн

Один из ведущих информационных порталов в сфере экономики Bloomberg обнародовал информацию о том, что самые богатые люди мира в нынешнем году приумножили свой капитал в общей сложности почти на один триллион долларов.

Александр Вест

Согласно официальным подсчётам, более 500 миллиардеров по всему миру увеличили своё состояние за 2017 год. Официальная статистика показала, что лишь 58 миллиардеров потеряли свои активы на общую сумму около 46 миллиардов долларов, а оставшиеся магнаты сумели приумножить свой капитал, который в общем увеличился на 1,05 триллионов долларов. Стоит отметить, в списке богатейших людей, приумноживших своё состояние по итогам уходящего года, числятся и 27 представителей Российской Федерации, которые сумели обогатиться на 28 миллиардов долларов.Сумма общего капитала российский магнатов составила целых 275 миллиардов долларов, в то время, как сумма финансовых активов миллиардеров из США составила более 2 триллионов долларов.