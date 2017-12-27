«РТ-Инвест» поставит на новые мусоросжигательные заводы оборудование от «Ростатома»

Продолжается реализация проекта по технологически безопасной переработке мусора в Подмосковье. Согласно ему, Группа компаний «РТ-Инвест» должна построить четыре завода по технологии переработки мусора в электроэнергию. Их общая мощность – 280 мегаватт. Первый завод должен начать работу в 2020 году. Недавно стало известно, что «Атомэнергомаш», дивизион «Росатома», готов поставить для энерго-заводов оборудование. Договор об этом был заключен между «Ростехом» и «Росатомом».



Как предположил « КоммерсантЪ », сумма контракта составит примерно 10% от общей стоимости проектов, то есть порядка 12 млрд руб.В случае поставки оборудования на еще один завод, в Татарстане, который также строит «РТ-Инвест», сумма контракта может возрасти до 15 млрд. Это один из крупнейших инвест-проектов, заключенный между гигантами.

К слову, к проектам «РТ-Инвеста» уже проявило интерес «Роснано», которое создает с госкорпорацией фонд по инвестированию в такие мусоросжигающие электростанции. Входящее в Атоммаш «ЗиО-Подольск» приступит к изготовлению котельного оборудования, турбины и конденсаторы будет производить технологический партнер с соответствующими компетенциями. Все оборудование будет лицензировано японской компанией Hitachi Zosen Inova, по чьей технологии возводятся заводы в Подмосковье.