ГК «ИНТЕКО»: в новый состав Совета директоров вошел Микаил Шишханов

Стало известно, кто войдет в новый состав Совета директоров ГК «ИНТЕКО». Это шесть человек, представляющих АО «РОСТ БАНК», ПАО «БИНБАНК», ООО «Сбербанк Инвестиции» и АО «ИНТЕКО». Одним из членов Совета стал Микаил Шишханов, а на должность председателя назначен Григорий Баев, который в октябре текущего года стал главой финансового блока в БИНБАНКЕ. В то же время президентом ГК «ИНТЕКО» выбрали Михаила Жукова.

Ранее г-н Шишханов передал акции компании ИНТЕКО на баланс Рост-банка. Он с 21 сентября уходящего года, как и БИНБАНК, передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.

Микаил Шишханов не так давно заявлял, что он готов сделать все от него зависящее для того чтобы обеспечить оперативное прохождение процедур санации обоими банками. Для этого он переведет на баланс санируемой кредитной организации все свои небанковские активы. Суммарная стоимость переданных активов оценивалась в 70 миллиардов рублей.



