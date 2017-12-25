В России могут подешеветь мидии и морская капуста

Мидии и морская капуста станут дешевле в России в новом году.

Никита Готский

По материалам корреспондентов, в наступающем году устрицы, мидии и морская капуста на территории РФ может стать существенно дешевле. Ставку пошлины в стране на добавочную цену на такую продукцию могут сократить до 10% с 18% нынешних. Данным предложением занимался Минсельхоз.НДС взымается со всех продуктов, его ставка равна 18%, но на ряд товаров она сокращена до 10%. В список вошли наиболее покупаемые продукты питания сахар, соль, мука мясо, крупы, яйца, овощи и мороженая рыба.Как утверждает шеф Росрыболовства Илья Шестаков, в данное время отечественный Минсельхоз выясняет, что водоросли и моллюски также имеют отношение к сельхозпродукции. Проект данного постановления еще проходит стадию согласования, меру принимают по просьбе рыбопромышленников.