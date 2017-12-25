Как работает закон о банкротстве физических лиц: юристы «Долгам.НЕТ» составили инструкцию для простых граждан

1 октября 2015 года вступил в силу закон «О банкротстве физических лиц», однако мало кто из должников, испытывающих сложности с погашением кредита, обращается за помощью к этому нормативному акту.
Все дело в правовой неграмотности, подогреваемой мифами, которые распространяют юристы и СМИ для того, чтобы запугать заемщика и вынудить любой ценой вернуть средства банку. Для этого они используют следующие доводы:
• сумма займа должна превышать 500 тыс. руб.;
• минимальная просрочка платежа не может быть менее 3-х месяцев;
• должнику будет запрещен выезд за границу на срок от 3-х до 5 лет.
Развенчать эти и другие мифы и помочь простым россиянам разобраться в законе помог антикризисный центр ««Долгам.НЕТ» (www.dolgam.net). Специалисты компании разместили на своем сайте интерактивную схему, в которой шаг за шагом объясняется, как объявить себя банкротом в каждом отдельном случае.