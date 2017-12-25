Как работает закон о банкротстве физических лиц: юристы «Долгам.НЕТ» составили инструкцию для простых граждан

С недавнего времени закон о несостоятельности в РФ распространяется не только на организации, но и на простых граждан.

Инструкция дает ответы на самые популярные вопросы на тему платежной несостоятельности и формирует представление о том сценарии, по которому пойдет банкротство, если должник на него решится. В условиях массы недостоверной информации в интернете такая схема – прекрасное подспорье для решения финансовых проблем.





1 октября 2015 года вступил в силу закон «О банкротстве физических лиц», однако мало кто из должников, испытывающих сложности с погашением кредита, обращается за помощью к этому нормативному акту.Все дело в правовой неграмотности, подогреваемой мифами, которые распространяют юристы и СМИ для того, чтобы запугать заемщика и вынудить любой ценой вернуть средства банку. Для этого они используют следующие доводы:• сумма займа должна превышать 500 тыс. руб.;• минимальная просрочка платежа не может быть менее 3-х месяцев;• должнику будет запрещен выезд за границу на срок от 3-х до 5 лет.Развенчать эти и другие мифы и помочь простым россиянам разобраться в законе помог антикризисный центр ««Долгам.НЕТ» (www.dolgam.net). Специалисты компании разместили на своем сайте интерактивную схему, в которой шаг за шагом объясняется, как объявить себя банкротом в каждом отдельном случае.