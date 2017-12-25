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| | Как работает закон о банкротстве физических лиц: юристы «Долгам.НЕТ» составили инструкцию для простых граждан

Как работает закон о банкротстве физических лиц: юристы «Долгам.НЕТ» составили инструкцию для простых граждан

Вчера, 15:53
С недавнего времени закон о несостоятельности в РФ распространяется не только на организации, но и на простых граждан.

 


1 октября 2015 года вступил в силу закон «О банкротстве физических лиц», однако мало кто из должников, испытывающих сложности с погашением кредита, обращается за помощью к этому нормативному акту.

Все дело в правовой неграмотности, подогреваемой мифами, которые распространяют юристы и СМИ для того, чтобы запугать заемщика и вынудить любой ценой вернуть средства банку. Для этого они используют следующие доводы:

• сумма займа должна превышать 500 тыс. руб.;

• минимальная просрочка платежа не может быть менее 3-х месяцев;

• должнику будет запрещен выезд за границу на срок от 3-х до 5 лет.

Развенчать эти и другие мифы и помочь простым россиянам разобраться в законе помог антикризисный центр ««Долгам.НЕТ» (www.dolgam.net). Специалисты компании разместили на своем сайте интерактивную схему, в которой шаг за шагом объясняется, как объявить себя банкротом в каждом отдельном случае.

Инструкция дает ответы на самые популярные вопросы на тему платежной несостоятельности и формирует представление о том сценарии, по которому пойдет банкротство, если должник на него решится. В условиях массы недостоверной информации в интернете такая схема – прекрасное подспорье для решения финансовых проблем.


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