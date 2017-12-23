Эксперты оценили последствия легализации цифровых денег в Белоруссии

Эксперты оценили последствия легализации криптовалюты в Белоруссии. Об этом проинформировал Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам.

Виктория Озерова

Специалист по финансовым вопросам Дмитрий Голубовский рассказал, к чему приведет узаконивание криптовалюты в Белоруссии. Эксперт считает, что при определенных условиях никакой выгоды данные действия властей не принесут. Дмитрий Голубовский отметил, что правительство Белоруссии достаточно жестко контролирует финансовую систему страны. Легализация цифровых денег приведет к тому, что на рынке появится еще один способ расчета, помимо национальной валюты, а это, в свою очередь, может принести некоторые затруднения.Кроме того, считает эксперт, узаконивание криптовалюты в Белоруссии приведет к некоторым рискам для рынка РФ. Голубовский подчеркнул, что таким образом у российских инвесторов появится еще одна возможность для альтернативного вывода денег из России.