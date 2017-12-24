iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | В Петербурге построят «вавилонскую башню» из криптоферм

В Петербурге построят «вавилонскую башню» из криптоферм

Сегодня, 07:40
В Петербурге построят «вавилонскую башню» из криптоферм, символизирующую человеческую жадность. В Северной столице России состоится крупный научно-популярный фестиваль Geek Picnic.

В Петербурге построят «вавилонскую башню» из криптоферм

 

Организаторы этого мероприятия обещают создать огромную майниговую ферму. На технологическом фестивале Geek Picnic обсудят перспективы развития цифровой экономики. По словам специалистов, мир стоит на пороге грандиозных изменений в финансовой области. Криптовалюты набирают силу, они способны преобразовать общество до неузнаваемости. Майнинг представляет собой образование новых блоков и создание криптовалют типа bitcoin.

Эти манипуляции осуществляются путем сложным математических подсчетов с участием мощных компьютеров и дорогих видеокарт. При данном процессе затрачивается много электрической энергии. Эксперты по-разному относятся к будущему криптовалют. Одни называют этот проект перспективным, другие считают его финансовой пирамидой, способной в любой момент обрушиться и сделать миллионеров нищими.
Домбровский Сергей
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