В Петербурге построят «вавилонскую башню» из криптоферм

Организаторы этого мероприятия обещают создать огромную майниговую ферму. На технологическом фестивале Geek Picnic обсудят перспективы развития цифровой экономики. По словам специалистов, мир стоит на пороге грандиозных изменений в финансовой области. Криптовалюты набирают силу, они способны преобразовать общество до неузнаваемости. Майнинг представляет собой образование новых блоков и создание криптовалют типа bitcoin.
Эти манипуляции осуществляются путем сложным математических подсчетов с участием мощных компьютеров и дорогих видеокарт. При данном процессе затрачивается много электрической энергии. Эксперты по-разному относятся к будущему криптовалют. Одни называют этот проект перспективным, другие считают его финансовой пирамидой, способной в любой момент обрушиться и сделать миллионеров нищими.