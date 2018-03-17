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| | Названы номинанты анимационной премии «Икар»

Названы номинанты анимационной премии «Икар»

Сегодня, 17:17
На фестивале анимационного кино в Суздале назвали номинантов премии «Икар». На получение награды претендуют восемь российских фильмов и столько же сериалов.

Названы номинанты анимационной премии «Икар»

 

Кандидатами в номинации «Фильм» являются «А как наши космонавты» Галины Голубевой, «Виват, мушкетеры» Антона Дьякова, «Суета сует» Алексея Туркуса, «Теория заката» Романа Соколова, «Первый гром» Анастасии Мелиховой. Данная категория является самой престижной. Все мечтают получить в ней награду, поскольку она является свидетельством истинного мастерства. В номинации сериалы существует две категории. На «Стартап» претендуют «Фееринки» Дмитрия Ловейко. В номинации «Эпизод» очутились «В мастерской», «Звезда на пирамиде», «Новый год» и прочие.

Самыми талантливыми продюсерами назвали Артема Васильева, Евгения Головина, Олега Кузовкова, Дмитрия Ловейко. На премии «Икар» выберут лучшего режиссера, способного создать настоящие шедевры и привлечь внимание максимального количества зрителей. Одной из основных считается номинация «Аниматор». Лидер получит долгожданный трофей, а трем претендентам вручат специальные награды. Выберут и самого успешного композитора, удивляющего публику своим мастерством.
Домбровский Сергей
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