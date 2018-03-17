Солистки студии «Россияне» победили на конкурсе патриотической песни

Виктория Гусева и Наталья Молодикова, солистки песенной студии «Россияне» из дома культуры поселка Оленино Тверской области, стали победителями седьмого фестиваля патриотической песни в номинации «Дуэт». Об этом сообщили журналисты местных СМИ.

Сергей Денисов

Региональный фестиваль военно-патриотической песни состоялся в городе Белом Тверской области. Традиция подобных песенных конкурсов тянется с ранних брежневских времен, когда партийные идеологи пытались конкурировать с музыкальным западным продуктом времен «Битлз». Через фестивали военно-патриотической песни прошли все звезды Советской эстрады, начиная от Анны Герман и Софии Ротару до «Веселых ребят» и братьев Пресняковых.Фестивали на региональном уровне поддерживали местные бюджеты и на общегосударственном масштабе были задействованы значительные суммы, отпускаемые на культуру.Попытка возродить форумы военно-патриотической песни в провинции после распада Советского Союза предпринимались три раза: в начале второго срока президентства Бориса Ельцина и два раза при Дмитрии Медведеве. Массовой поддержки инициатива чиновников от культуры у молодежи не нашла, однако на бескрайних просторах России кое-где еще тлеет древняя традиция фестивальной патриотической песни.