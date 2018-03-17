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| | Краснодарцы увидят эксклюзивные литографии о Париже

Краснодарцы увидят эксклюзивные литографии о Париже

Сегодня, 16:55
Жители Краснодарского края смогут побывать в Париже, не выезжая заграницу. 3 апреля можно будет познакомиться с творчеством великого мастера художества конца XIX века – Анри де Тулуза-Лотрека.

Краснодарцы увидят эксклюзивные литографии о Париже

 

В центральном выставочном зале Краснодара опубликуют около 50 эксклюзивных плакатов с различных праздников, которые проходили в столице любви более ста лет назад. Художественные работы позволят познакомиться с атмосферой города и с тем, чтобы было популярно в Париже. Также плакаты помогут окунуться в мир будуарного шика. В работах можно узреть красивых танцовщиц кабаре и раскованных куртизанок.

Изюминка выставки состоит в том, что программа представлена владельцами частных коллекций, а не запланированным обменом между музеями. Обычно частники опасаются подобных мероприятий, поэтому нужно не упустить шанс и увидеть собственными глазами весь блеск работ Анри де Тулузы-Лотрека.

Известно, что посетить мероприятие можно до 27 мая. Выставка пройдет на улице Рапшеливской, 22.
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