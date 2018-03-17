Актер из «Манчестера у моря» сыграет Шайю Лабафа в фильме Honey Boy

Американский актер Лукас Хеджес, номинант премии «Оскар» за участие в картине «Манчестер у моря», исполнит роль Шаи Лабафа в автобиографическом фильме Honey Boy. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

Съемкой ленты займется Альма Харель. Лабаф тоже работал над сценарием Honey Boy. В картине расскажут о противостоянии актера и его отца, злоупотреблявщего спиртными напитками и имеющего проблемы с полицией, так как он не привык придерживаться законов страны. Папа дал прозвище сыну Honey Boy.Лабаф официально просил прощения у правоохранителей, обещал перестать пить алкоголь и превратиться в добропорядочного гражданина, если ему дадут очередной шанс. Шайа Лабаф помимо актерской деятельности увлекается рисованием. Лукас Хеджес намерен качественно сыграть своего коллегу.