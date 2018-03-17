«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad Учёные: Кофе влияет на метаболизм человека Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны
| | Звезду «Пиратов Карибского моря» снимут в триллере о Санкт-Петербурге

Звезду «Пиратов Карибского моря» снимут в триллере о Санкт-Петербурге

Сегодня, 16:37
Кая Скоделарио будет сниматься в триллере «Девятая». Это мистический фильм, который расскажет о странных историях, которые происходили в городе Петра в позапрошлом столетии. Здесь британке тоже доверили главную роль.

Звезду «Пиратов Карибского моря» снимут в триллере о Санкт-Петербурге

 

Партнером актрисы, исполнительницы главной роли в пятой части «Пиратов Карибского моря», по съемочной площадке станет звезда российского кино Евгений Цыганов. Есть предположение, что «Девятая» станет продолжением фильма «Дуэлянт», в котором описывалось увлечение черной магии петербургской аристократии. Предварительно, бюджет картины составит примерно 450 миллионов рублей.

В «Девятой» исполнительница роли Карины Барбосса сыграет псевдоясновидящую из Англии. Начальник столичного сыска в исполнении Евгения Цыганова обратится к ней за помощью в расследовании загадочных смертей молодых девушек. В процессе героям предстоит столкнуться с порождениями преисподней и настоящим инфернальным злом.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Австралии начались съемки пятой части «Пиратов Карибского моря»
В Австралии начались съемки пятой части «Пиратов Карибского моря»

В Австралии стартовал съемочный процесс 5-ой части «Пиратов Карибского моря». Премьера планируется на 7 июля 2017 года.

Кира Найтли появилась в трейлере «Пиратов Карибского моря 5»
Кира Найтли появилась в трейлере «Пиратов Карибского моря 5»

В глобальной сети Интернет появился новый трейлер долгожданного фильма «Пиратов Карибского моря 5», в котором появилась Кира Найтли.

В Сети появился трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
В Сети появился трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

В Сети появился официальный трейлер долгожданного фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В российском прокате картина появится с 25

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости