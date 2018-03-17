Звезду «Пиратов Карибского моря» снимут в триллере о Санкт-Петербурге

Кая Скоделарио будет сниматься в триллере «Девятая». Это мистический фильм, который расскажет о странных историях, которые происходили в городе Петра в позапрошлом столетии. Здесь британке тоже доверили главную роль.

Дарья Светозарова

Партнером актрисы, исполнительницы главной роли в пятой части «Пиратов Карибского моря», по съемочной площадке станет звезда российского кино Евгений Цыганов. Есть предположение, что «Девятая» станет продолжением фильма «Дуэлянт», в котором описывалось увлечение черной магии петербургской аристократии. Предварительно, бюджет картины составит примерно 450 миллионов рублей.В «Девятой» исполнительница роли Карины Барбосса сыграет псевдоясновидящую из Англии. Начальник столичного сыска в исполнении Евгения Цыганова обратится к ней за помощью в расследовании загадочных смертей молодых девушек. В процессе героям предстоит столкнуться с порождениями преисподней и настоящим инфернальным злом.