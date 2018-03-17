Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки

Трейлер новой части культового фильма «Мстители: Война бесконечности» пришелся по душе пользователям, о чем свидетельствует рекордной количество просмотров. За минувшие сутки оно достигло отметки в 19,5 миллионов.

Встреча многих известных персонажей вселенной Marvel в одной картине делает ее одной из самых ожидаемых фильмов сезона. Героям придется заключить неожиданные союзы, дабы совместными усилиями одолеть Таноса.

Пойда Анна

Трейлер обнародовали на официальной странице компании Marvel Entertainment на портале YouTube, в свою очередь, дублированный видеоролик с переводом на портале Marvel России уже получил 2 миллиона просмотров.Согласно официальному релизу, картина должна выйти в прокат в США 23 апреля, в то время как на территории РФ любителям фэнтези следует его ожидать 3 мая. В «Мстители: Война бесконечности» снялись Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч и другие актеры.