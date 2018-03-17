Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки

Трейлер обнародовали на официальной странице компании Marvel Entertainment на портале YouTube, в свою очередь, дублированный видеоролик с переводом на портале Marvel России уже получил 2 миллиона просмотров.
Согласно официальному релизу, картина должна выйти в прокат в США 23 апреля, в то время как на территории РФ любителям фэнтези следует его ожидать 3 мая. В «Мстители: Война бесконечности» снялись Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч и другие актеры.