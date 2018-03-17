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| | Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки

Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки

Сегодня, 14:32
Трейлер новой части культового фильма «Мстители: Война бесконечности» пришелся по душе пользователям, о чем свидетельствует рекордной количество просмотров. За минувшие сутки оно достигло отметки в 19,5 миллионов.

Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки

 

Трейлер обнародовали на официальной странице компании Marvel Entertainment на портале YouTube, в свою очередь, дублированный видеоролик с переводом на портале Marvel России уже получил 2 миллиона просмотров.

Согласно официальному релизу, картина должна выйти в прокат в США 23 апреля, в то время как на территории РФ любителям фэнтези следует его ожидать 3 мая. В «Мстители: Война бесконечности» снялись Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч и другие актеры.
 
 
Встреча многих известных персонажей вселенной Marvel в одной картине делает ее одной из самых ожидаемых фильмов сезона. Героям придется заключить неожиданные союзы, дабы совместными усилиями одолеть Таноса.

Пойда Анна
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