Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей

Многие поклонники киновселенной Marvel затаив дыхание ожидают премьеру новых «Мстителей», которые обзавелись подзаголовком «Война Бесконечности», а тем временем киноэксперты сумели разобрать трейлер данной картины до мельчайших деталей.

В новой части данной супергеройской эпопеи команде «Мстителей» придётся столкнуться с могущественным злодеем по имени Танос, который обладает практически безграничной мощью, а в тандеме с его перчаткой, украшенной Камнями Бесконечности представляет собой угрозу всему живому во всех существующих галактиках. В трейлере новой части «Мстителей» зрители с первых же секунд погружаются в мрачную атмосферу загубленной Земли, которая представляет собой практически безжизненную пустыню.

Ранее герой Роберта Дауни - младшего - Железный Человек - всегда отличался позитивностью мышления среди остальных мстителей, однако в трейлере он показан в практически истеричном состоянии, едва сдерживая свои эмоции в окружении постапокалиптических декораций. Эксперты предположили, что скорбь, которая отчётливо виднеется на лице Тони Старка, является реакцией на возможную смерть Питера Паркера (Человек-паук). В следующем же кадре заметно, как Танос в похожих декорациях впечатывает Человека-паука в землю. Серьёзность всей ситуации также подчёркивается контуженным персонажем Брюса Беннера (Халк), который едва дыша лежит в разрушенном здании, так как все фанаты «Мстителей» знают, что Халка победить практически невозможно.

В трейлере наконец раскрыли, что герой по имени Вижн будет принимать человеческий облик с помощью Камня Бесконечности, встроенного в его тело, который Танос захочет заполучить в своё владение. Зрители узнают, что один из Камней Бесконечности, Камень Пространства, был преподнесён Таносу братом Тора Локи, который лично пожертвовал столь ценным артефактом, чтобы заслужить расположение «Уничтожителя миров». Именно с помощью данного камня Танос будет создавать порталы, переносящие его в любую точку пространства во Вселенной. Кроме того, в помощь Таносу прибудет и его дочь Проксима (не родная), которая с помощью своего магического копья будет всеми силами стараться избавиться от защитников Земли.

Киноэксперты заметили, что Вижн, который лишится своего Камня Бесконечности, будет восстановлен в Ваканде, родине Черной Пантеры, где сестра темнокожего супергероя должна будет помочь ему восполнить утраченные силы. Асгардский корабль, на котором эвакуировались все жители Асгарда, включая самого Тора, будет разрушен с помощью Камня Силы, который Танос встроит в свою перчатку после разгрома планеты Ксандер с корпусом «Нова», он обязан защищать его до последнего вздоха. Стоит отметить, многие эксперты также считают, что Тони Старк обзаведётся новым костюмом, который сможет имитировать обычную одежду, на что намекают кадры трейлера, в котором Железный Человек практически мгновенно перевоплощается в свою высокотехнологичную броню.

Александр Вест