«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах В Сети запустили «убийцу» Instagram Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
| | Власти Санкт-Петербурга потратят на декорации ко Дню города 2,2 миллиона рублей

Власти Санкт-Петербурга потратят на декорации ко Дню города 2,2 миллиона рублей

Сегодня, 12:57
Власти Санкт-Петербурга намерены потратить на праздничное оформление Северной столицы ко Дню города 2,2 миллиона рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок 16 марта ГУП «Городской центр размещения рекламы».

Власти Санкт-Петербурга потратят на декорации ко Дню города 2,2 миллиона рублей

 

Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 апреля текущего года, а победитель определится уже 10 апреля. Ему предстоит украсить праздничными бигбордами, баннерами, композициями на фасадах зданий и транспарантами городские улицы с 25 мая по 27 июня. Также праздничный декор должен наблюдаться на площади Пролетарской диктатуры, Московском проспекте, Дворцовой набережной и в остальных районах частях Культурной столицы.

27 мая Санкт-Петербург отметит 315 годовщину со дня основания. Логотип мероприятия утвердили еще в январе, а обсуждение программы праздника прошло в прошлом месяце.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Власти РФ потратят 509 млн рублей на празднование Дня Победы
Власти РФ потратят 509 млн рублей на празднование Дня Победы

Российское правительство израсходует на празднование Дня Победы полмиллиарда рублей. Об этом указано на сайте госзакупок.

В Петербурге на День города потратят 46 миллионов рублей
В Петербурге на День города потратят 46 миллионов рублей

В Петербурге на празднования ко Дню города потратят примерно 46,1 миллиона рублей. Комитет по культуре объявил конкурс на организацию торжества.

Главы Петербурга и Ленобласти зажгли новогоднюю елку
Главы Петербурга и Ленобласти зажгли новогоднюю елку

Городской глава Санкт-Петербурга и губернатор Леноблати открыли торжественное мероприятие, в рамках которого была зажжена новогодняя ель, размещенная на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости