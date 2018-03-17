Власти Санкт-Петербурга потратят на декорации ко Дню города 2,2 миллиона рублей

Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 апреля текущего года, а победитель определится уже 10 апреля. Ему предстоит украсить праздничными бигбордами, баннерами, композициями на фасадах зданий и транспарантами городские улицы с 25 мая по 27 июня. Также праздничный декор должен наблюдаться на площади Пролетарской диктатуры, Московском проспекте, Дворцовой набережной и в остальных районах частях Культурной столицы.
27 мая Санкт-Петербург отметит 315 годовщину со дня основания. Логотип мероприятия утвердили еще в январе, а обсуждение программы праздника прошло в прошлом месяце.