Власти Санкт-Петербурга потратят на декорации ко Дню города 2,2 миллиона рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены потратить на праздничное оформление Северной столицы ко Дню города 2,2 миллиона рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок 16 марта ГУП «Городской центр размещения рекламы».

Дарья Светозарова

Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 апреля текущего года, а победитель определится уже 10 апреля. Ему предстоит украсить праздничными бигбордами, баннерами, композициями на фасадах зданий и транспарантами городские улицы с 25 мая по 27 июня. Также праздничный декор должен наблюдаться на площади Пролетарской диктатуры, Московском проспекте, Дворцовой набережной и в остальных районах частях Культурной столицы.27 мая Санкт-Петербург отметит 315 годовщину со дня основания. Логотип мероприятия утвердили еще в январе, а обсуждение программы праздника прошло в прошлом месяце.