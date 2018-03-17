Рудольф Нуреев не пожалел о своём «прыжке в свободу»

17 марта легендарный танцовщик Рудольф Нуреев отметил бы свой юбилей. Реформатор балета известен не только своими заслугами, но и как беглец из Советского Союза.

Дарья Дмитриева

В марте этого года Рудольфу Нарееву исполнилось бы 80 лет. Будучи юным танцовщиком, Рудик, как его называли в Кировском театре, совершил «прыжок в свободу». Долго перед выбором знаменитость балетной эстрады не стоял. Ему пришлось сделать выбор моментально, и он был не в пользу родины.Танцовщик оставил всё: друзей, родных, тренера. Поставив всех своих близких под удар, не вернувшись с гастролей и попросив у Франции убежища. Но и обрёл он немало. Со временем он стал знаменит и во Франции. Он гастролировал по всем странам с лучшими труппами мира, танцевал со знаменитыми партнёрами. Его любила публика. Она ему прощала все его несовершенные выходки, как только он выходил на паркет.В автобиографии Рудольф Нуреев не говорит с сожалением о своём выборе сбежать с СССР. Он был уверен, что на родине он не смог бы чувствовать себя на столько свободным, как это было в Париже. Добившись успеха во Франции, он стал руководителем Парижской оперы.Он жил ни в чём себе не отказывая. Его загородные дома были наполнены шиком и дорогими вещами. Всего этого он добился сам, совершив свой необдуманный «прыжок в свободу». Известность звезда балета в родных местах обрёл только после своей смерти. Только тогда на родине о нём заговорили, как о большом талантливом танцовщике.