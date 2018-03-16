Медики сообщили о состоянии попавших в аварию музыкантов группы «Пикник»

Главный врач клиники в Гусе-Хрустальном Ольга Добрынина назвала степень повреждения членов группы «Пикник» средней. Сейчас музыканты находятся в травматологическом отделении больницы, рассуждать о выписке пока рано.

Домбровский Сергей

16 марта на трассе «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» произошла авария. Иномарка Honda оказалась на встречной полосе и столкнулась с грузовиком «КамАз» и авто Volkswagen. В результате инцидента пострадали семь человек. Шестеро музыкантов отправили в больницу. Один из членов группы «Пикник» получил незначительные повреждения и ему позволили лечиться амбулаторно. Остальные участники творческого коллектива лежат в клинике. Медики отказываются сообщать журналистам о характере травм музыкантов, ссылаясь на врачебную тайну.«Пикник» отменил выступление в Рязани. Сейчас музыканты нуждаются в помощи докторов. Министр здравоохранения Рязани Андрей Прилуцкий пригласил участников группы «Пикник» в лучшие клиники города. Там пострадавшим окажут качественную помощь опытные и талантливые врачи.