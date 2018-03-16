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| | Обнародованы имена некоторых номинантов на премию «Большая книга-2018»

Обнародованы имена некоторых номинантов на премию «Большая книга-2018»

Сегодня, 19:24
Представители литературной премии «Большая книга-2018» обнародовали некоторые фамилии писателей, претендующих на приобретение престижной награды. В апреле этого года объявят длинный список номинантов.

Обнародованы имена некоторых номинантов на премию «Большая книга-2018»

 

Сейчас известно, что премию могут получить Эдуард Лимонов, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Александр Проханов, Павел Басинский и прочие. По словам главы премии Георгия Урушадзе, на престижную награду претендуют как известные в литературной среде личности, получившие признание и славу, так и начинающие писатели, которым только предстоит доказать читателям свой профессионализм. Автор культовых романов Пелевин неоднократно получал различные премии, хотя этот человек старается держаться подальше от журналистов.

Эксперты «Большой книги» вышедших на последний этап борьбы в конце мая на Литературном обеде. Победителей выберут до конца этого года. «Большая книга» появилась в 2005 году и призвана поддерживать литературные начинания писателей различных уровней. С тех пор каждый год присуждается три премии: первая на 3 млн рублей, вторая на 1,5, а третья на 1 млн рублей.
Домбровский Сергей
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