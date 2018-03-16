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| | Культурное наследие Узбекистана теперь будет в общем доступе

Культурное наследие Узбекистана теперь будет в общем доступе

Сегодня, 19:14
В столице Узбекистана прошёл международный конгресс, посвящённый культурному наследию этой страны. На медиафоруме было сообщено планы по составлению подробной медиатеки исторических и культурных ценностей Узбекистана.

Культурное наследие Узбекистана теперь будет в общем доступе

 

Всю информацию для проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» собираются сложить в полное собрание, воспользовавшись изъятием данных со всех мировых изданий. Соберётся полная база данных, которую представят книгой-альбомом с информацией о ценностях Узбекистана. Об этом говорилось на международной конференции в Ташкенте 16 марта этого года, на которой присутствовало более 140 специалистов.

Также для проекта снято 16 фильмов по данной тематике, с использованием артефактов с мировых коллекций. В этом году будут изданы копии рукописей Алишера Навои, тюркского поэта и философа. Также планируется издание сборника «Зафарнаме» Амира Тимура, средневекового полководца. Переиздадут и рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо, а также и многие другие работы.

Первую книгу-альбом представят в Санкт-Петербурге летом этого года за счёт нефтесервисной компании ERIELL GROUP.
Дарья Дмитриева
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