Культурное наследие Узбекистана теперь будет в общем доступе

В столице Узбекистана прошёл международный конгресс, посвящённый культурному наследию этой страны. На медиафоруме было сообщено планы по составлению подробной медиатеки исторических и культурных ценностей Узбекистана.

Дарья Дмитриева

Всю информацию для проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» собираются сложить в полное собрание, воспользовавшись изъятием данных со всех мировых изданий. Соберётся полная база данных, которую представят книгой-альбомом с информацией о ценностях Узбекистана. Об этом говорилось на международной конференции в Ташкенте 16 марта этого года, на которой присутствовало более 140 специалистов.Также для проекта снято 16 фильмов по данной тематике, с использованием артефактов с мировых коллекций. В этом году будут изданы копии рукописей Алишера Навои, тюркского поэта и философа. Также планируется издание сборника «Зафарнаме» Амира Тимура, средневекового полководца. Переиздадут и рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо, а также и многие другие работы.Первую книгу-альбом представят в Санкт-Петербурге летом этого года за счёт нефтесервисной компании ERIELL GROUP.