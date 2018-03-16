Остров Пасхи скоро затонет вместе с древними изваяниями

Эксперты предрекают острову Пасхи и древним исполинским статуям, расположенным на побережье, скорую гибель. Этот участок суши в ближайшее время уйдет под воду из-за глобального потепления.

Дарья Светозарова

Ученые дают острову максимум несколько десятилетий. Уже в 2100 году вода в океане поднимется на два метра от нынешнего уровня, что приведет к затоплению острова вместе со статуями-моаи. Так называют изваяния в виде человеческой головы. Уход суши в океанические глубины запустит процесс эрозии.Ученые бьют тревогу, ведь скульптуры находятся на грани уничтожения. Большинство из них находятся непосредственно у кромки воды. Под воду уйдет церемониальная платформа Тонгарики с 15 скульптурами разного размера. Вода сомкнется и над пляжем в бухте Анакена, который славится своим коралловым песком. Еще одна платформа – Акаханга – тоже под угрозой затопления. На этой территории находятся уже разрушенные статуи.Аборигены пытаются построить заслон, который не даст воде поглотить побережье и местные святыни. Однако ученые не верят, что стена будет эффективной защитой от океана. Власти острова предлагают альтернативу –перенести статуи подальше от берега.