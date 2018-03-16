В Петербурге состоялись похороны режиссера Леонида Квинихидзе

В городе Петербург 16 марта прошла похоронная процессия режиссера Леонида Квинихидзе. Церемония состоялась в морге при Покровской больнице.

Заслуженный советский и российский сценарист и кинорежиссёр Леонид Квинихидзе умер 13 марта этого года в 80 лет. 16 марта в отделении морга при Покровской больнице прошла церемония прощания с великим кинематографистом.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил собственное соболезнование по поводу ухода из жизни режиссера, которое огласили на похоронной церемонии. В нем упоминалось, что благодаря Леониду Квинихидзе мир увидели многие прекрасные и добрые кинокартины, которыми наслаждается уже не одно поколение советских и российских граждан.Проститься с режиссером пришли его коллеги и друзья, многие из них снимались в его фильмах. Пришедшие также высказали мнение о том, что Леонид Квинихидзе внес действительно огромный вклад в развитие кино, при этом сам на протяжении всей жизни оставался сердечным и отзывчивым человеком.