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| | В Петербурге состоялись похороны режиссера Леонида Квинихидзе

В Петербурге состоялись похороны режиссера Леонида Квинихидзе

Сегодня, 19:00
В городе Петербург 16 марта прошла похоронная процессия режиссера Леонида Квинихидзе. Церемония состоялась в морге при Покровской больнице.

В Петербурге состоялись похороны режиссера Леонида Квинихидзе

 

Заслуженный советский и российский сценарист и кинорежиссёр Леонид Квинихидзе умер 13 марта этого года в 80 лет. 16 марта в отделении морга при Покровской больнице прошла церемония прощания с великим кинематографистом.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил собственное соболезнование по поводу ухода из жизни режиссера, которое огласили на похоронной церемонии. В нем упоминалось, что благодаря Леониду Квинихидзе мир увидели многие прекрасные и добрые кинокартины, которыми наслаждается уже не одно поколение советских и российских граждан.

Проститься с режиссером пришли его коллеги и друзья, многие из них снимались в его фильмах. Пришедшие также высказали мнение о том, что Леонид Квинихидзе внес действительно огромный вклад в развитие кино, при этом сам на протяжении всей жизни оставался сердечным и отзывчивым человеком.
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