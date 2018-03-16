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| | В Петербурге в июне пройдет конгресс «Культурное наследие Узбекистана»

В Петербурге в июне пройдет конгресс «Культурное наследие Узбекистана»

Сегодня, 18:49
Сегодня в Ташкенте состоялся Международный медиафорум по выполнению программы «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», на котором стало известно, что в новые объекты проекта впервые будут презентованы в Санкт-Петербурге.

В Петербурге в июне пройдет конгресс «Культурное наследие Узбекистана»

 

«Культурное наследие Узбекистана» - уникальный проект по разработке хранилища всех культурных ценностей страны, содержащихся в коллекциях других государств мира. Программа будет реализована в виде книг-альбомов и их цифровых версий. Сегодня в столице Узбекистана прошла встреча, посвященная программе. Глава проекта Фирдавс Абдухаликов в ходе собрания сообщил, что с 6 по 8 июня в Северной столице РФ пройдет Международный конгресс по проекту.

В рамках мероприятия будут представлены шесть новых книг-альбомов, а также фототелеграфные версии творений Алишера Навои. Презентовать экспозиции будут сразу на нескольких площадках, включая Эрмитаж и Кунсткамеры.
Виктория Озерова
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