Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника»

Несмотря на то, что главным действующим лицом фильма является андроид, картину нельзя назвать фантастической, ведь события в ней происходят не далее как завтра. Крыжовников подчеркивает, что человекоподобный механизм будет предугадывать желания свой хозяйки и понимать ее чувства.
Таким образом, создатели комедии попытаются донести до зрителя концепт идеально мужчины с точки зрения женщины. Фильму присвоят рейтинг 18+, хотя эротический подтекст в нем вряд ли будет настолько очевиден. Главное внимание будет уделяться взаимоотношениям персонажей в духовной плоскости.