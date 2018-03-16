Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника»

Режиссер Жора Крыжовников, известный своей работой над фильмом «Горько», задумал снять взрослую версию фильма «Приключения Электроника». Картину создатель охарактеризовал как экспериментальную романтическую комедию. В отличие от культового советского кинофильма, главным героем здесь будет не юный робот-идеалист, а взрослая механическая особь с уникальным умением – быть таким, каким его хочет видеть владелец.

Дарья Светозарова

Несмотря на то, что главным действующим лицом фильма является андроид, картину нельзя назвать фантастической, ведь события в ней происходят не далее как завтра. Крыжовников подчеркивает, что человекоподобный механизм будет предугадывать желания свой хозяйки и понимать ее чувства.Таким образом, создатели комедии попытаются донести до зрителя концепт идеально мужчины с точки зрения женщины. Фильму присвоят рейтинг 18+, хотя эротический подтекст в нем вряд ли будет настолько очевиден. Главное внимание будет уделяться взаимоотношениям персонажей в духовной плоскости.