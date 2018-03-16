В Сети появился финальный трейлер к фильму «Мстители: Война бесконечности»

На YouTube опубликован итоговый трейлер к ленте «Мстители: война бесконечности». Заключительную серию с нетерпением ожидают поклонники этого фантастического цикла.

Сергей Денисов

Сценаристы собрали всех супергероев в одну команду и заставили бороться за Землю с инопланетным Танасом. Умения всех супергероев использованы в этой борьбе по полной программе. Капитан Америка, Железный человек, Тор и семейство Старков объединились ради высокой цели спасти свой неповторимый мир. Видеозапись двухминутного трейлера не сразу попала на канал YouTube, она, по новым правилам публикации, набрала 60 тысяч просмотров и только потом редактура отворила ролику шлюзы для демонстрации на канале.Продюсеры озвучили время российской премьеры, которая состоится 3 мая нынешнего года. Прогнозируемые сборы от прокатной демонстрации фильма пока что вселяют надежду в инвесторов проекта.