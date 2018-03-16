В 70 лет умер режиссер Александр Павловский

16 марта текущего года стало известно о смерти украинского режиссера Александра Павловского. В мае этого года ему могло исполниться 71 год.

Стало известно о том, что ушел из жизни украинский режиссер, сценарист и актер Александр Павловский. В мае 2018 года ему должен был исполниться 71 год.Будущий режиссер родился в 1947 году в Украинской ССР в Одессе. В 1965 году он закончил обучение в специальной музыкальной школе своего родного города по классу игры на фортепиано, а в 1971 он закончил обучение во Всесоюзном институте кинематографии в Москве. Его дипломной работой стала картина «Счастливый Кукушкин», в которой исполнили роли Лариса Удовичеко и Владимир Меньшов.Начиная с 1972 года Павловский работал в качестве режиссера в Одесской киностудии. Его дебютной работой там стала комедия «Ар-хи-ме-ды!», вышедшая в 1975 году. К наиболее знаменитым работам режиссера можно отнести фильм-комедию «Трест, который лопнул» по мотиву произведения О. Генри, также приключенческий фильм «Зеленый фургон».