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| | Продюсер «Викинга» у Фонда кино просит 200 млн рублей на фильм о ВОВ

Продюсер «Викинга» у Фонда кино просит 200 млн рублей на фильм о ВОВ

Сегодня, 06:40
Анатолий Максимов, продюсер кинокартины «Викинг», намерен снять фильм о Великой отечественной войне. Для съемок военной киноленты Максимов просит выделить Фонд кино 200 миллионов рублей.

Продюсер «Викинга» у Фонда кино просит 200 млн рублей на фильм о ВОВ

 

Свой будущий фильм продюсер исторического «Викинга» представил в ФК на презентации проектов компаний-лидеров. Кинокартина рассказывает о событиях далекого 1944 года. Продюсер подчеркнул, что фильм отличается от кинокартины «В августе 44-го» Михаила Пташука своим детективным стержнем.

Исторический фильм «Викинг» вышел в России в декабре 2016 года. Страны СНГ видели фильм Андрея Кравчука в январе 2017 года. Основой картины стала «Повесть временных лет». «Викинг» стал одним из самых дорогих фильмов российского кино – 1,25 млрд рублей. Съемки проходили в 2015 году в Крыму. Критики неоднозначно высказались о кинокартине: масштабный фильм и слабый сюжет. Главные роли исполнили Данила Козловский, Александр Устюгов, Кирилл Плетнёв, Светлана Ходченкова и другие.
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