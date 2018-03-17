Владимир Познер пригласил Данилу Козловского на свою программу

Российский журналист Владимир Познер собирается взять интервью у успешного актера Данилы Козловского в своей программе «Познер». Встреча ведущего и звезды состоится 19 марта этого года.

Домбровский Сергей

Познер намерен узнать максимум информации о Козловском. На шоу зрители узнают ответы на вопросы относительно режиссерского дебюта актера в фильме «Тренер». Козловский расскажет поклонникам о своих мечтах, взглядах на жизнь и сообщит много интересных сведений. Актер поведает фанатам, как ему удалось достичь успеха. На данный момент Козловский является одним из самых востребованных в отечественной киноиндустрии.У каждой звезды существуют собственные секреты и истории успеха. Как правило, люди, достигшие высот в профессиональной деятельности, могут сообщить поклонникам массу интересной информации, поскольку путь к победе и самореализации зачастую лежит через тернии. Трудности компенсируются достижениями.