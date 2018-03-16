Пётр Порошенко провёл встречу с Жаном Рено

Глава Украины Петр Порошенко провёл личную встречу с знаменитым актёром и режиссёром Жаном Рено. В ходе встречи украинский лидер обсудил с французским актёром художественный фильм «Последний шаг», снятый совместными силами Украины и Франции.

Петр Порошенко в беседе с Жаном Рено заявил о том, что ему было довольно интересно ознакомиться с впечатлениями легендарного французского актёра, которые он получил от визита в Украину. Также Порошенко заметил, что данный шаг является важной ступенью в восстановлении киноиндустрии Украины. Новая картина под названием «Последний шаг», в съёмках которой принял участие сам Жан Рено, по мнению украинского президента, несомненно будет пользоваться успехом у публики.

Александр Вест

Также Петр Порошенко разместил в своём Twitter-аккаунте снимки со встречи с известным французским режиссёром, заметив, что Жан Рено является одним из его самых любимых французских актёров. Порошенко добавил, что его мнение в данном вопросе разделяют также множество граждан Украины.