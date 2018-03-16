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| | Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2»

Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2»

Сегодня, 14:56
Российский кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук в ходе недавнего интервью озвучил дату, когда выйдет вторая часть фантастического фильма «Притяжение». По его словам, картина появится в кинотеатрах уже в конце декабря 2019 года.

Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2»

 

Известный российский продюсер, актер и кинорежиссер озвучил ориентировочную дату выхода на широкий экран кинофильма «Притяжение-2» - 26 декабря следующего года. В настоящее время идет работа над подготовкой сценария.

Известно, что бюджет будущей картины достигнет 650 млн рублей, из которых как минимум 150 млн уйдут на осуществление маркетинговой стратегии по продвижению фильма. Бюджет новой части фильма в два раза больше первой части, и большая его часть будет потрачена на производство качественных спецэффектов, благодаря которым фильм станет еще масштабнее, чем был.

Первая часть «Притяжения» вышла в прошлом году и собрала в российских кинотеатрах свыше 1 млрд рублей, право на ее показ приобрели 70 стран.
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