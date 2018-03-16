Экспертиза установила, что «екатеринбургские останки» не имеют отношения к Царской семье

17 июля исполнится ровно сто лет с момента убийства Царской семьи — Николая II, его жены и детей. После того как развалился СССР, обстоятельства убийства монарших особ стали предметом ожесточенной и не стихающей дискуссии. В первую очередь, ведутся жаркие споры о том, кому принадлежат «екатеринбургские останки». Есть основания считать, что некоторые силы пытаются, как можно скорее, признать их Царскими, хотя для этого нет серьезных доказательств. Об этом рассказывает портал «Московские Ведомости».
стоматологической экспертизы и сомнительными фотографиями будущего Императора, в которых использовалась ретушь для того чтобы придать черепу необходимые формы. Эксперты полагают, что в перспективе могут вскрыться и иные доказательства того, что «екатеринбургские останки» Царскими не являются.