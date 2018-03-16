Экспертиза установила, что «екатеринбургские останки» не имеют отношения к Царской семье

17 июля исполнится ровно сто лет с момента убийства Царской семьи — Николая II, его жены и детей. После того как развалился СССР, обстоятельства убийства монарших особ стали предметом ожесточенной и не стихающей дискуссии. В первую очередь, ведутся жаркие споры о том, кому принадлежат «екатеринбургские останки». Есть основания считать, что некоторые силы пытаются, как можно скорее, признать их Царскими, хотя для этого нет серьезных доказательств. Об этом рассказывает портал «Московские Ведомости».

К числу тех, кто верит в то, что «екатеринбургские останки» принадлежат Царской семье, относится заслуженный деятель отечественной науки, профессор Виктор Трезубов. 27 и 28 ноября он представил доклад первым лицам РПЦ, в котором, по его мнению, приведены весомые доказательства того, что останки принадлежат именно монаршим особам. Впрочем, обстоятельное изучение этих «доказательств» позволяет понять, что профессор заблуждается. В частности, врач-стоматолог высшей категории, член Европейской ассоциации эстетической стоматологии Э.Агаджанян провел тщательное исследование доказательств Трезубова и заключил, что череп под номером 4 имеет не свойственную Николаю IIасимметрию лица. Это подтверждается результатами стоматологической экспертизы и сомнительными фотографиями будущего Императора, в которых использовалась ретушь для того чтобы придать черепу необходимые формы. Эксперты полагают, что в перспективе могут вскрыться и иные доказательства того, что «екатеринбургские останки» Царскими не являются.