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| | Экспертиза установила, что «екатеринбургские останки» не имеют отношения к Царской семье

Экспертиза установила, что «екатеринбургские останки» не имеют отношения к Царской семье

Сегодня, 14:44

17 июля исполнится ровно сто лет с момента убийства Царской семьи — Николая II, его жены и детей. После того как развалился СССР, обстоятельства убийства монарших особ стали предметом ожесточенной и не стихающей дискуссии. В первую очередь, ведутся жаркие споры о том, кому принадлежат «екатеринбургские останки». Есть основания считать, что некоторые силы пытаются, как можно скорее, признать их Царскими, хотя для этого нет серьезных доказательств. Об этом рассказывает портал «Московские Ведомости».

 

Экспертиза установила, что «екатеринбургские останки» не имеют отношения к Царской семье

К числу тех, кто верит в то, что «екатеринбургские останки» принадлежат Царской семье, относится заслуженный деятель отечественной науки, профессор Виктор Трезубов. 27 и 28 ноября он представил доклад первым лицам РПЦ, в котором, по его мнению, приведены весомые доказательства того, что останки принадлежат именно монаршим особам. Впрочем, обстоятельное изучение этих «доказательств» позволяет понять, что профессор заблуждается. В частности, врач-стоматолог высшей категории, член Европейской ассоциации эстетической стоматологии Э.Агаджанян провел тщательное исследование доказательств Трезубова и заключил, что череп под номером 4 имеет не свойственную Николаю IIасимметрию лица. Это подтверждается результатами стоматологической экспертизы и сомнительными фотографиями будущего Императора, в которых использовалась ретушь для того чтобы придать черепу необходимые формы. Эксперты полагают, что в перспективе могут вскрыться и иные доказательства того, что «екатеринбургские останки» Царскими не являются.

 

 
 

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