«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет «Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон Поклонская продолжит скандал с «Матильдой» Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном»
| | Ассасинам на заметку: В Петербурге появится «Музей ядов»

Ассасинам на заметку: В Петербурге появится «Музей ядов»

Сегодня, 13:42
16 марта в Санкт-Петербурге в галерее Anna Nova (ул. Жуковского, 28) начинает работать художественная выставка «Музей ядов», автором которой является Илья Федотов-Федоров.

Ассасинам на заметку: В Петербурге появится «Музей ядов»

 

Посетить «Музей ядов» можно будет бесплатно в любой день до 21 марта. Для художника экспозиция является первым этапом его эксперимента. С апреля по сентябрь этого года Илья Федотов-Федоров планирует продолжить свою работу в Голландии.

При помощи визуальных элементов ядовитых животных и растений художник создал так называемый музей ядов и противоядий. На выставке также будет представлен необычный вид яда – неправдивая информация из сети Интернет. Примеры текстов из Интернета украшают экспозицию и говорят о том, что неправильные советы могут негативно отразиться на здоровье. По мнению художника, такая информация считается тоже ядом, способным убить человека. Суть выставки – разграничение правды и лжи, которая является глобальной мировой проблемой.

Экспозиции Ильи Федотова-Федорова - творения на границе археологии, биологии и искусства. Работы творца в стиле «биоарт» выполнены из камней, веток, растений, насекомых. Свою выставку он назвал чем-то средним между реальным музеем ядов и музеем информационных ядов.
Новости по теме
На выставке Айвазовского в Русском музее будет запрещена съемка
На выставке Айвазовского в Русском музее будет запрещена съемка

Русский музей наложит табу на фотосъемку экспозиции Айвазовского. Она пройдет с 22 декабря до 10 марта и будет посвящена 200-летию со дня рождения великого

В Петербурге открыли музей со старыми новогодними игрушками
В Петербурге открыли музей со старыми новогодними игрушками

Новый музей под названием «Старый Новый год» был открыт в городе Санкт-Петербург. В качестве экспонатов там можно увидеть различные советские игрушки, открытки

В Петербурге будет создан новый Музей обороны и блокады Ленинграда
В Петербурге будет создан новый Музей обороны и блокады Ленинграда

В Петербурге будет создан новый Музей обороны и блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости