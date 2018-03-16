Ассасинам на заметку: В Петербурге появится «Музей ядов»

16 марта в Санкт-Петербурге в галерее Anna Nova (ул. Жуковского, 28) начинает работать художественная выставка «Музей ядов», автором которой является Илья Федотов-Федоров.

Посетить «Музей ядов» можно будет бесплатно в любой день до 21 марта. Для художника экспозиция является первым этапом его эксперимента. С апреля по сентябрь этого года Илья Федотов-Федоров планирует продолжить свою работу в Голландии.При помощи визуальных элементов ядовитых животных и растений художник создал так называемый музей ядов и противоядий. На выставке также будет представлен необычный вид яда – неправдивая информация из сети Интернет. Примеры текстов из Интернета украшают экспозицию и говорят о том, что неправильные советы могут негативно отразиться на здоровье. По мнению художника, такая информация считается тоже ядом, способным убить человека. Суть выставки – разграничение правды и лжи, которая является глобальной мировой проблемой.Экспозиции Ильи Федотова-Федорова - творения на границе археологии, биологии и искусства. Работы творца в стиле «биоарт» выполнены из камней, веток, растений, насекомых. Свою выставку он назвал чем-то средним между реальным музеем ядов и музеем информационных ядов.