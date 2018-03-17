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| | Юрий Бутусов не собирается возвращаться в Театр имени Ленсовета

Юрий Бутусов не собирается возвращаться в Театр имени Ленсовета

Сегодня, 04:30
Несмотря на требования актеров, петиции поклонников и флешмоб в Сети, Юрий Бутусов не думает возвращаться в Театр имени Ленсовета. По слухам, режиссер может переехать в Москву.

Юрий Бутусов не собирается возвращаться в Театр имени Ленсовета

 

Вот уже полторы недели в СМИ и Сети обсуждают новость об увольнении Юрия Бутусова с должности худрука Театра имени Ленсовета. Сам режиссер объяснил, что глава культурного ведомства Северной столицы Константин Сухенко отказался сделать его «первым лицом» театра, что и стало основанием для увольнения. Глава комитета, комментируя ситуацию, отметил, что у Юрия Бутусова есть большой талант, но не к «хозяйственному руководству», его решение никак не отобразиться на карьере, а руководство не испытывает по отношению к нему напряжения.

В Сети же поклонники устроили целый флешмоб по возвращению Бутусова в театр, петицию подписали и актеры, но сам режиссер сообщил, что в Театр имени Ленсовета не вернется. Ходят слухи, что Бутусов может переехать в столицу.
Виктория Озерова
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