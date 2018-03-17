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| | Тарковский-младший снимет документальный фильм о своем отце

Тарковский-младший снимет документальный фильм о своем отце

Сегодня, 03:30
Режиссер Андрей Тарковский-младший занят проектом документального кино. Он снимает фильм о творчестве своего отца Андрея Тарковского. Информацию об этом озвучил сам кинематографист в интервью журналистам на одноименном фестивале в Буэнос-Айресе.

Тарковский-младший снимет документальный фильм о своем отце

 

Андрей Тарковский-младший возглавляет Международный институт имени Тарковского. Он представил на фестивале целую экспозицию частных фотографий отца. Это снимки с поляроида, которые ранее нигде не публиковались.

Говоря о замысле документальной ленты, посвященной его отцу, режиссер кратко охарактеризовал замысел картины. Это не будет журналистское интервью, на экране будет говорить сам мастер, голос и кадры с которым взяты из архива рабочих съемок на площадке. Внутренний монолог кинематографиста будет обыгрываться инструментами последовательной хроники, где музыкальным фоном сопровождаются слова и крупные планы.

Тарковский-младший хочет закончить фильм в этом году, чтобы в следующем выйти с премьерой на Каннский фестиваль.

Форум Тарковского в столице Аргентины впечатлил сына. В коллективном интервью он сказал, что совершенно не ожидал увидеть переполненный зал. Люди приехали в столицу из далекой Патагонии и глухих провинций, чтобы приобщиться к творчеству великого мастера. Фестиваль Тарковского продлится в Буэнос-Айресе до 24 апреля.
Сергей Денисов
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