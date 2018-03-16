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| | Поклонская продолжит скандал с «Матильдой»

Поклонская продолжит скандал с «Матильдой»

Сегодня, 13:19
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская не оставит в покое режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Народная избранница заявила о желании полицейских узнать, куда на самом деле расходовали 280 миллионов рублей, перечисленные на создание картины.

Поклонская продолжит скандал с «Матильдой»

 

По словам Поклонской, деньги направили на один сценарий, а использовали на другой, а премьера ленты «Матильда» потерпела крах, не оправдав ожидания как рядовых зрителей, так и экспертов. Алексей Учитель полагает, что картина имела успех, но кассовые сборы могли быть больше, если бы фильм чаще рекламировали. Поклонской сообщат о результатах расследования.

«Матильда» собрала более полумиллиарда рублей. Бюджет картины составил 25 миллионов долларов США. По мнению Поклонской, картина полностью провалилась, несмотря на значительные обсуждения в обществе. После скандала с «Матильдой» Алексей Учитель опасался разочарования людей, поскольку, когда о чем-то много говорят, появляются ожидания, которые сложно оправдать.
Домбровский Сергей
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