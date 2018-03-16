«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет «Дело Скрипаля» атакует Россию со всех сторон Поклонская продолжит скандал с «Матильдой» Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона Российский «Статус-6» назвали угрозой всей жизни на планете Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном»
| | Ава ДюВерней станет режиссером фильма «Новые боги» по комиксам DC

Ава ДюВерней станет режиссером фильма «Новые боги» по комиксам DC

Сегодня, 13:18
Режиссер «Излома времени» Ава ДюВерней будет экранизировать комиксы Джека Кирби «Новые боги». Такое решение приняли в киностудии Warner Bros. «Новые боги» станут частью киновселенной DC.

Ава ДюВерней станет режиссером фильма «Новые боги» по комиксам DC

 

В новом фильме рассказывается о катаклизме на планете Старых богов, который привел к ее расколу на две новые — Апоколипс и Новый Генезис. Первая планета – ад с самым могущественным злодеем комиксов Дарксайдом. Вторая планета представляет собой утопический мир, во главе которого стоит Верховный Отец. Боги живут в Четвертом мире – за пределами времени и пространства. Комиксы «Новых богов» - творение Джека Кирби (1971 г.).

ДюВерней станет второй женщиной-режиссером супергеройской кинокартины. Патти Дженкинс, снявшая фильм «Чудо-женщина», опередила Аву ДюВерней. Дата выхода «Новых богов» и актерский состав пока неизвестны. В конце года состоится премьера фильма «Аквамен» из серии комиксов DC.
Новости по теме
Сериал «Американские боги» продлили на второй сезон
Сериал «Американские боги» продлили на второй сезон

Фэнтезийный сериал «Американские боги», снятый на основе одноименного романа Нила Геймана, продлили на второй сезон. Сериал транслирует телевизионный канал

В Техасе завершена премьера сериала «Американские боги»
В Техасе завершена премьера сериала «Американские боги»

В Техасе успешно завершена премьера сериала Брайана Фуллера «Американские боги». Новинка в ходит в список самых ожидаемых в этом году.

Компания Warner Bros. раскрыла сюжет фильма о Чудо-женщине
Компания Warner Bros. раскрыла сюжет фильма о Чудо-женщине

Студия Warner Bros. рассекретила детали сюжета фильма «Чюдо-Женщина». Роль супергероини исполнит Галь Гадот.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости