Ава ДюВерней станет режиссером фильма «Новые боги» по комиксам DC

Режиссер «Излома времени» Ава ДюВерней будет экранизировать комиксы Джека Кирби «Новые боги». Такое решение приняли в киностудии Warner Bros. «Новые боги» станут частью киновселенной DC.

В новом фильме рассказывается о катаклизме на планете Старых богов, который привел к ее расколу на две новые — Апоколипс и Новый Генезис. Первая планета – ад с самым могущественным злодеем комиксов Дарксайдом. Вторая планета представляет собой утопический мир, во главе которого стоит Верховный Отец. Боги живут в Четвертом мире – за пределами времени и пространства. Комиксы «Новых богов» - творение Джека Кирби (1971 г.).ДюВерней станет второй женщиной-режиссером супергеройской кинокартины. Патти Дженкинс, снявшая фильм «Чудо-женщина», опередила Аву ДюВерней. Дата выхода «Новых богов» и актерский состав пока неизвестны. В конце года состоится премьера фильма «Аквамен» из серии комиксов DC.