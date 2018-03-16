Сериал «Троцкий» стал триумфатором премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

В Москве прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лауреаты выбирались сразу в 25 номинациях. Однозначным триумфатором стал сериал, выпускавшийся Первым каналом «Троцкий». Немало получили также и проекты от НТВ.

Николай Офицеров

«Троцкого» признали лучшим в девяти категориях. Жюри отметило сериал за лучшую режиссуру, операторскую работу, визуальные эффекты, звукорежиссера, художника-постановщика, монтаж. Также звездный дуэт Ольги Сутуловой и Константина Хабенского получил главные призы за лучшую женскую и мужскую роль. Хабенский и был тем самым, кто мастерски воплотил на экране образ Льва Троцкого.Для телекомпании НТВ ушли статуэтки «Лучшего телевизионного фильма», коим назвали остросюжетную драму «Беглец». Лучшим сценаристом назвали Алексея Слаповского, представившего историю психологического детектива «Консультант». Ирина Барк, которая помогла появится на экранах сериалу «Хождение по мукам», основанному на бессмертном романе, получила звание «Лучшего исполнительного продюсера».Торжественная церемония вручения премии проходила в концертном зале «Мир». Все присутствующие почтили минутой молчания память народного артиста СССР Олега Табакова, который ушёл из жизни 12 марта. Весь вечер также был посвящен только ему.