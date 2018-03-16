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| | Появилась порнопародия на Лару Крофт

Появилась порнопародия на Лару Крофт

Сегодня, 12:34
Компания Digital Playground создала порнопародию на вымышленного персонажа компьютерных игр Лару Крофт. О главной героине сняли серию фильмов, теперь появилась откровенная лента с кричащим названием Poon Raider: A DP XXX Parody.

Появилась порнопародия на Лару Крофт

 

Порнопародия о Ларе Крофт состоит из четырех частей. Смелая героиня возвращается из вояжа в свой дом и противостоит мачехе, желающей присвоить поместье девушки, которое подарил дочери ее папа. Точная дата показа фильма не обнародуется. Основные роли в порнопародии исполнили Кимми Грэнджер, Ринна Эллис, Тина Кэй, Дэнни Ди и Райан Райдер. Ранее Digital Playground создавала откровенные фильмы по мотивам «Стражей галактики», «Звездного пути» и прочих картин.

Прежде новостная медиа-компания BuzzFeed составила рейтинг самых страстных порнопародий на знаменитые ленты. В список вошли «Покемоны», «Ох уж эти детки» и «Могучие рейнджеры». Лару Крофт придумал Тоби Гранд, она появилась в игре Tomb Raider в 1996 году. По сценарию софта, отважная женщина-ценитель древностей, преодолевая препятствия, ищет в руинах артефакты и сталкивается с разными ловушками и головоломками.
Домбровский Сергей
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