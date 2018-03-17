В Лос-Анджелесе появится музей «Звёздных войн»

В Лос-Анджелесе начался процесс возведения музея, который в США строят в честь Джорджа Лукаса, ответственного за создание всемирно известной галактической саги «Звёздные войны». Старт строительства музея начался после долгих лет подготовки.

Александр Вест

Культурный объект, возводимый в США, согласно намеченным планам, будет построен в течение ближайших четырёх лет. На строительство музея, посвящённого Джорджу Лукасу и всем частям саги «Звёздные войны», планируется потратить один миллиард долларов. Здание, в котором будут располагаться всевозможные экспонаты, будет иметь вид космического корабля. Скорее всего, все части внутренней экспозиции будут иметь «неземное» оформление, создавая атмосферу пребывания в межзвёздном крейсере.В музее будут представлены не только предметы и образы всем известных персонажей из фильмов «Звёздные войны», но и всевозможные иллюстрации и картины, включая также и личный киноархив Джорджа Лукаса, которые создатель саги собирал в течение около 40 лет.