Фронтмен группы The Who потерял слух во время концертов

Роджер Долтри, солист и основатель рок-группы The Who, во время сольного концерта призвал своих фанатов и начинающих музыкантов применять беруши на концертах. Лидер британской группы XX века оглох из-за громкой музыки во время своих концертов.

Роджер признался, что носит специальный слуховой аппарат. Кроме того, музыкант научился читать по губам. Солист группы сожалеет о том, что, будучи молодым, не знал о таких последствиях громкой музыки. Долтри уверяет, что потеря слуха не станет препятствием для него, и он и дальше будет радовать публику своим творчеством.Группа The Who сформирована в 1964 году. Одна из величайших групп всех времен известна благодаря своим неординарным элементам выступлениям. Один из них – разбивание инструментов после завершения концерта. В 1976 году группа дала один из самых громких концертов в мировой музыке.