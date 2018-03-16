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| | Фронтмен группы The Who потерял слух во время концертов

Фронтмен группы The Who потерял слух во время концертов

Сегодня, 10:23
Роджер Долтри, солист и основатель рок-группы The Who, во время сольного концерта призвал своих фанатов и начинающих музыкантов применять беруши на концертах. Лидер британской группы XX века оглох из-за громкой музыки во время своих концертов.

Фронтмен группы The Who потерял слух во время концертов

 

Роджер признался, что носит специальный слуховой аппарат. Кроме того, музыкант научился читать по губам. Солист группы сожалеет о том, что, будучи молодым, не знал о таких последствиях громкой музыки. Долтри уверяет, что потеря слуха не станет препятствием для него, и он и дальше будет радовать публику своим творчеством.

Группа The Who сформирована в 1964 году. Одна из величайших групп всех времен известна благодаря своим неординарным элементам выступлениям. Один из них – разбивание инструментов после завершения концерта. В 1976 году группа дала один из самых громких концертов в мировой музыке.
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