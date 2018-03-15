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| | Во «Владимирском централе» сделали потише поп-музыку

Во «Владимирском централе» сделали потише поп-музыку

Сегодня, 22:18
После заявления с жалобой в прокуратуру удалось добиться уменьшения громкости поп-музыки во «Владимирском централе». Ранее поступали сведения о пытках заключенных учреждения при помощи громкой музыки.

Во «Владимирском централе» сделали потише поп-музыку

 

Один из заключенных, отбывающий срок в тюрьме «Владимирского централа», жаловался на чрезмерно громкую музыку, которая ухудшает состояние его здоровья и нервы. С жалобой об этом мужчина обратился прокуратуру Фрунзенского суда Владимирской области. До принятия судебного решения, представители администрации тюрьмы вынуждены сделать музыку в камере пожаловавшегося заключенного тише.

Как утверждал заключенный и его юридический представитель, в течение месяца мужчина жил в невыносимых условиях из-за того, что руководство тюрьмы ежедневно с раннего утра и до ночи на всю возможную громкость включала радио. Представитель прокураторы, которая проводила проверку в тюрьме по данному вопросу, сообщила, что громкость радиоприемников в камерах легко регулируются по просьбе сотрудников тюрьмы.
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