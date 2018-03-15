Во «Владимирском централе» сделали потише поп-музыку

После заявления с жалобой в прокуратуру удалось добиться уменьшения громкости поп-музыки во «Владимирском централе». Ранее поступали сведения о пытках заключенных учреждения при помощи громкой музыки.

Один из заключенных, отбывающий срок в тюрьме «Владимирского централа», жаловался на чрезмерно громкую музыку, которая ухудшает состояние его здоровья и нервы. С жалобой об этом мужчина обратился прокуратуру Фрунзенского суда Владимирской области. До принятия судебного решения, представители администрации тюрьмы вынуждены сделать музыку в камере пожаловавшегося заключенного тише.Как утверждал заключенный и его юридический представитель, в течение месяца мужчина жил в невыносимых условиях из-за того, что руководство тюрьмы ежедневно с раннего утра и до ночи на всю возможную громкость включала радио. Представитель прокураторы, которая проводила проверку в тюрьме по данному вопросу, сообщила, что громкость радиоприемников в камерах легко регулируются по просьбе сотрудников тюрьмы.