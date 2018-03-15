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| | Гарик Сукачев выпустил клип на песню про любовь и сигареты

Гарик Сукачев выпустил клип на песню про любовь и сигареты

Сегодня, 21:46
Известный российский музыкант Гарик Сукачев 15 марта выпустил новый видеоклип на песню «Танго Gitanes» про любовь и сигареты. Съемки видео состоялись осень 2017 года в Лондоне и Москве.

Гарик Сукачев выпустил клип на песню про любовь и сигареты

 

15 марта поклонники известного российского и советского музыканта Гарика Сукачева получили возможность увидеть новый видеоклип с участием кумира на песню «Танго Gitanes». В клипе иллюстрируется печальная история пары влюблённых людей, которые вынуждены расстаться. Режиссером этого видео выступил Владимир Болгов, в главных ролях актер Сергей Марин и актриса Алена Федотова. Съемки проходили в 2017 году как в Лондоне, так и в Москве.

 
 
 
Гарик Сукачев стал голосом озвучки одного из главных героев в недавно вышедшем ремейке легендарного советского мульсериала «Простоквашино». Персонажей мультипликации также озвучивали Иван Охлобыстин, Юлия Меньшикова и Михаил Ефремов. В общей сложности создатели ремейка собираются выпустить 30 новых серий «Простоквашино» к 2020 году, а первые серии выйдут уже 1 апреля этого года.

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