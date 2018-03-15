Гарик Сукачев выпустил клип на песню про любовь и сигареты

15 марта поклонники известного российского и советского музыканта Гарика Сукачева получили возможность увидеть новый видеоклип с участием кумира на песню «Танго Gitanes». В клипе иллюстрируется печальная история пары влюблённых людей, которые вынуждены расстаться. Режиссером этого видео выступил Владимир Болгов, в главных ролях актер Сергей Марин и актриса Алена Федотова. Съемки проходили в 2017 году как в Лондоне, так и в Москве.
Гарик Сукачев выпустил клип на песню про любовь и сигаретыСегодня, 21:46
Известный исполнитель Гарик Сукачев снял неординарный клип на кладбище с участием ребенка. Видеоролик под названием «Маленькая девочка» стал активно
Известный исполнитель Гарик Сукачев написал новую композицию «Огни играют», клип на которую будет представлен поклонникам в канун Нового года. Как рассказал
Документальный фильм Гарика Сукачева «То, что во мне» рассказывает об Алтае, его людях и природе. Выход на большие экраны картины был назначен на 16 ноября.