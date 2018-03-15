Дэнни Бойл будет режиссером нового фильма про Джеймса Бонда

Кинорежиссер из Британии Дэнни Бойл примет участие в создании нового фильма из франшизы про суперагента Джеймса Бонда. Сценаристом будущего фильма станет Джон Ходж, рабоатвший с ним над фильмами «Пляж» и «На игле».

Режиссер из Британии Дэнни Бойл подтвердил причастность к созданию нового приключенческого кинофильма про суперагента Джемса Бонда. Сценаристом в данном проекте будет Джон Ходж, вместе с которым Бойл создал сценарии для кинокартин «Пляж», «На игле» и других не менее успешных фильмов.В недавнем интервью режиссер рассказал, что съёмки уже начались приблизительно 6-7 недель назад. Бойл утверждает, что 25-й фильм про Джеймса Бонда появиться на экранах кинотеатров в конце 2018 года.Из более ранних сообщений в СМИ известно о том, что в новом фильме главная роль досталась артисту из Британии Дэниелу Крейгу. Этот актер сыграл Бонда и в предыдущем фильме этой франшизы.В 2008 году британский режиссер получил «Оскар» за свою работу над фильмом «Миллионер из трущоб».