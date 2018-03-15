Названы самые дикие порнопародии фильмов и мульсериалов

Иностранный портал составил рейтинг наиболее сумасшедших порнопародий на известные фильмы, сериалы и мультипликации. Лидером списка стала пародия на мультсериал «Губка Боб квадратные штаны».

Зарубежный интернет-портал составил перечень наиболее сумасшедших пародий на известные кинофильмы, сериалы и разного рода мультипликации. На первом месте оказался пародийный порно-ролик, созданный по мотивам детского мультипликационного сериала «Губка Боб квадратные штаны» от студии Wood Rocket. Видео-победитель показывает главного действующего актера, одетого в огромный желтый костюм губки, и актрису, которая как белка из мультсериала, одетую в скафандр.Второе место в списке заняла пародия на культовый фильм «Назад в будущее», где главного героя Марти Макфлая заменили девушкой. Третье место заняла порнопародия мульсериала «Ох, уж эти детки!», в котором все актеры достигли совершеннолетнего возраста. Выпущены обе эти картины были под эгидой все той же порно-студии Wood Rocket.