Натали Портман пригласили сниматься в «Бледно-голубой точке»

Обладательница Оскара за роль в фильме «Черный лебедь», известная 36-летняя киноактриса Натали Портман будет сниматься в новом фантастическом экшне об астронавтах «Бледно-голубая точка». Эта картина расскажет историю женщины-астронавта, которая возвращается на Землю после продолжительных космических странствий.

Дарья Светозарова

Поначалу проживание на родной планете ей кажется исполнением заветной мечты, но постепенно мнение героини начинает меняться. Женщине придется посмотреть на свой привычный уклад под другим углом. Партнером по съемочной площадке у Натали будет звезда фильма «Рука на миллион» 47-летний Джон Хэмм. Ему отводиться роль коллеги главной героини, который с ней конфликтует и соперничает. В режиссерское кресло сядет 51-летний Ной Хоули. Для него «Бледно-голубая точка» станет первым опытом съемки полнометражной картины.Название фильму дала фотография, которую сделал космический зонд «Вояджер-1». На снимке запечатлена Земля с очень большого расстояния – 5,9 миллиарда километров. Фотограф-астроном Карла Сагана пытался показать этим, что в масштабе Вселенной наша планета очень хрупкая и беззащитная.